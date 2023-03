Ucraina: Kiev, '3 morti in attacchi contro 7 regioni ucraine nelle ultime 24 ore' (Di lunedì 27 marzo 2023) Kiev, 27 mar. (Adnkronos) - La Russia ha lanciato attacchi contro sette oblast ucraine nelle ultime 24 ore, uccidendo tre civili e ferendone altri cinque, secondo quanto riferito dal ministero della Difesa ucraino. attacchi russi sono stati segnalati nelle oblast di Donetsk, Kherson, Kharkiv, Chernihiv, Sumy, Zaporizhzhia e Luhansk. Secondo il rapporto, la Russia ha attaccato un totale di 73 insediamenti utilizzando mortai, carri armati, artiglieria, missili S-300, sistemi di razzi a lancio multiplo (MLRS), droni e aviazione tattica. Sono state colpite quindici infrastrutture. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023), 27 mar. (Adnkronos) - La Russia ha lanciatosette oblast24 ore, uccidendo tre civili e ferendone altri cinque, secondo quanto riferito dal ministero della Difesa ucraino.russi sono stati segnalatioblast di Donetsk, Kherson, Kharkiv, Chernihiv, Sumy, Zaporizhzhia e Luhansk. Secondo il rapporto, la Russia ha attaccato un totale di 73 insediamenti utilizzando mortai, carri armati, artiglieria, missili S-300, sistemi di razzi a lancio multiplo (MLRS), droni e aviazione tattica. Sono state colpite quindici infrastrutture.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ladyonorato : La persecuzione della Chiesa ortodossa ucraina (nonostante la scissione da quella russa) da parte del governo di Ki… - Agenzia_Ansa : Il premier giapponese Kishida a sorpresa a Kiev da Zelensky. Viaggio con un jet militare e poi con un treno dalla… - fattoquotidiano : Washington e Kiev plaudono al mandato d’arresto per crimini di guerra in Ucraina, spiccato contro Vladimir Putin de… - TV7Benevento : Ucraina: Kiev, '3 morti in attacchi contro 7 regioni ucraine nelle ultime 24 ore' - - MawunyegaKojo : RT @elisamariastel1: Il regime di Kiev invia specificamente persone mobilitate dalle regioni di lingua russa dell'Ucraina nelle aree più di… -