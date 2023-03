Ucraina: Kiev, ‘171.160 militari russi uccisi da inizio guerra' (Di lunedì 27 marzo 2023) Kiev, 27 mar. (Adnkronos) - La russia ha perso nell'ultimo giorno 610 uomini, facendo salire a 171.160 le perdite fra le sue fila dal giorno dell'attacco di Mosca all'Ucraina, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 171.160 uomini, 3.595 carri armati, 6.953 mezzi corazzati, 2.638 sistemi d'artiglieria, 523 lanciarazzi multipli, 277 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 305 aerei, 291 elicotteri, 5.493 autoveicoli, 18 unità navali e ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023), 27 mar. (Adnkronos) - Laa ha perso nell'ultimo giorno 610 uomini, facendo salire a 171.160 le perdite fra le sue fila dal giorno dell'attacco di Mosca all', lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto deiucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 171.160 uomini, 3.595 carri armati, 6.953 mezzi corazzati, 2.638 sistemi d'artiglieria, 523 lanciarazzi multipli, 277 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 305 aerei, 291 elicotteri, 5.493 autoveicoli, 18 unità navali e ...

