Ucraina | Ghisleri a La7 | “Il 53% degli italiani non condivide la posizione di Meloni sull’invio di armi e le sue parole in Aula E non sono putiniani”

(Di lunedì 27 marzo 2023) “Invio diin? Ladi Giorgiae le suein Parlamento nonassolutamente condivise dalla maggioranza. Quasi il 53%è contrario all’invio died è difficile per loro comprendere le dinamiche di questa situazione. Glispaventati anche dalladi Putin, perché si sentono coinvolti in una guerra che li vede lontani”.lepronunciate a In Onda (La7) dalla direttrice di Euromedia Research, Alessandra, che spiega: “Siamo una generazione nata con la consapevolezza che in Europa non ci sarebbero state ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lorenzmariapia : RT @valy_s: #Ghisleri “La maggioranza degli italiani, almeno il 53%, NON condivide la posizione di #Meloni e le sue parole in Parlamento, c… - CosCir : RT @valy_s: #Ghisleri “La maggioranza degli italiani, almeno il 53%, NON condivide la posizione di #Meloni e le sue parole in Parlamento, c… - piero636 : RT @valy_s: #Ghisleri “La maggioranza degli italiani, almeno il 53%, NON condivide la posizione di #Meloni e le sue parole in Parlamento, c… - lu4598 : RT @valy_s: #Ghisleri “La maggioranza degli italiani, almeno il 53%, NON condivide la posizione di #Meloni e le sue parole in Parlamento, c… - gianni20181 : RT @Libero_official: Ospite di #InOnda la #Ghisleri si sofferma sulla #guerra in #Ucraina e ammette che la scelta della #Meloni di inviare… -

A prima vista non si somigliano neanche un po' e non c'è autorevole sondaggista, tipo la, che non stia già sfornando su entrambe decine di test. Il 'Corriere' ha beccato la premier ...e ...Giorgia Meloni continuerà a dare armi all'. Il premier non ha intenzione di cambiare idea. Lo conferma Alessandra, ospite di In Onda nella puntata di domenica 26 marzo. Su La7 la sondaggista di Euromedia Research parla di una ...... agli effetti della guerra ine alle tensioni geopolitiche. "Per preservare questo ... Maurizio Molinari , direttore la Repubblica; Alessandra, direttrice Euromedia Research; Tito ...

Ucraina, Ghisleri a La7: “Il 53% degli italiani non condivide la posizione di Meloni sull’invio… Il Fatto Quotidiano

A prima vista non si somigliano neanche un po’ e non c’è autorevole sondaggista, tipo la Ghisleri, che non stia già sfornando su entrambe decine di test.