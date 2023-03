Ucraina, Germania consegna primi tank Leopard 2 (Di lunedì 27 marzo 2023) (Adnkronos) – I primi carri armati Leopard 2 sono stati consegnati dalla Germania all’Ucraina. Lo scrive Der Spiegel nella sua edizione online. Il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius aveva annunciato due settimane fa che 18 mezzi sarebbero stati a disposizione di Kiev entro fine mese. A febbraio, Pistorius aveva delineato il quadro della fornitura: i primi 20-25 Leopard 1A5 arriveranno in Ucraina entro l’estate, mentre fino ad altri 80 saranno consegnati entro l’anno. L’obiettivo è di arrivare ad oltre 100 mezzi nel primo o il secondo trimestre del 2024. In tal modo si potranno equipaggiare almeno tre battaglioni ucraini, che disporranno anche di munizioni e pezzi di ricambio. L’Ucraina riceverà anche i ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 27 marzo 2023) (Adnkronos) – Icarri armati2 sono statiti dallaall’. Lo scrive Der Spiegel nella sua edizione online. Il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius aveva annunciato due settimane fa che 18 mezzi sarebbero stati a disposizione di Kiev entro fine mese. A febbraio, Pistorius aveva delineato il quadro della fornitura: i20-251A5 arriveranno inentro l’estate, mentre fino ad altri 80 sarannoti entro l’anno. L’obiettivo è di arrivare ad oltre 100 mezzi nel primo o il secondo trimestre del 2024. In tal modo si potranno equipaggiare almeno tre battaglioni ucraini, che disporranno anche di munizioni e pezzi di ricambio. L’riceverà anche i ...

