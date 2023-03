Ucraina: Gb, 'attacchi di navi senza equipaggio limitano flotta russa nel Mar Morto' (Di lunedì 27 marzo 2023) Londra, 27 mar. (Adnkronos) - "Il 22 marzo 2023, almeno tre navi di superficie e un velivolo aereo senza equipaggio avrebbero tentato di colpire la base navale russa di Sebastopoli, nella Crimea occupata". Lo scrive l'intelligence britannica su Twitter, nel suo aggiornamento quotidiano sulla guerra russo-Ucraina, precisando che "rapporti open source suggeriscono che una nave senza equipaggio è stata fermata dai sistemi di difesa, mentre le altre due sono state distrutte nel porto. Funzionari russi hanno affermato che nessuna nave russa è stata danneggiata". "Secondo quanto riferito - prosegue la nota del ministero della Difesa di Londra - un precedente attacco con navi senza equipaggio a Sebastopoli ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023) Londra, 27 mar. (Adnkronos) - "Il 22 marzo 2023, almeno tredi superficie e un velivolo aereoavrebbero tentato di colpire la base navaledi Sebastopoli, nella Crimea occupata". Lo scrive l'intelligence britannica su Twitter, nel suo aggiornamento quotidiano sulla guerra russo-, precisando che "rapporti open source suggeriscono che una naveè stata fermata dai sistemi di difesa, mentre le altre due sono state distrutte nel porto. Funzionari russi hanno affermato che nessuna naveè stata danneggiata". "Secondo quanto riferito - prosegue la nota del ministero della Difesa di Londra - un precedente attacco cona Sebastopoli ...

