Ucraina | esplosioni a Melitopol Russia accusa | “Nato partecipa direttamente a guerra”

(Adnkronos) – "La Nato è parte della guerra in Ucraina e non nasconde il suo obiettivo principale: la sconfitta della Russia e il suo ulteriore smembramento". Lo ha detto il segretario del Consiglio di sicurezza della Federazione russa Nikolai Patrushev in un'intervista a Rossiyskaya Gazeta riportata dalla Tass. Secondo Patrushev i Paesi dell'Alleanza stanno cerando di "prolungare questo conflitto militare il più a lungo possibile". "Hanno trasformato l'Ucraina in un grande campo militare. Stanno inviando armi e munizioni alle forze ucraine, nonché informazioni, utilizzando droni e satelliti. Stanno addestrando le truppe ucraine e i mercenari stanno combattendo in battaglioni neonazisti", ha detto Patrushev. Sul fronte della cronaca diverse esplosioni sono state udite nella città di Melitopol.

