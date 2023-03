Ucraina: colpiti palazzi occupati dai russi a Melitopol e Mariupol. E Putin attacca: “Gli Usa vogliono la Nato globale” (Di lunedì 27 marzo 2023) Colpite stamani, 27 marzo 2023, strutture dell'amministrazione russa, a Mariupol, nel Donetsk, e a Melitopol, nella regione di Zaporizhzhia, città ucraine occupate dall'esercito di Mosca. Lo riferiscono gli amministratori in esilio delle due città, citati da Rbc-Ukraine Leggi su firenzepost (Di lunedì 27 marzo 2023) Colpite stamani, 27 marzo 2023, strutture dell'amministrazione russa, a, nel Donetsk, e a, nella regione di Zaporizhzhia, città ucraine occupate dall'esercito di Mosca. Lo riferiscono gli amministratori in esilio delle due città, citati da Rbc-Ukraine

