(Di lunedì 27 marzo 2023) AGI - Omicidio a colpi di arma da fuoco a Roma. È avvenuto ieri sera a mezzanotte e mezza, in un appartamento di via dei Visoni, nella periferia romana del Tuscolano, dove un uomo di 54 anni, con precedenti di polizia, è stato raggiunto da alcuni colpi di pistola al torace. L'uomo,di, hato il 112. Sul posto i poliziotti del Reparto Volanti e i colleghi del commissariato San Giovanni che hanno trovato la vittima riversa a terra e senza vita. La salma è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria. La vittima aveva diversi precedenti di polizia, tra i quali anche lo spaccio di droga. Chi ha sparato è poi fuggito via. Sul posto i poliziotti del Reparto Volanti e i colleghi del commissariato San Giovanni. Le indagini sono state affidate dai pm di Roma ai poliziotti della Squadra Mobile.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... welikeduel : 'Giulio era un ricercatore, stava svolgendo il suo progetto di ricerca al Cairo. La sera del 25 gennaio 2016 non ha… - sulsitodisimone : Ucciso in casa. Un 54enne chiama il 112 prima di morire - RedazioneLaNews : #Roma Omicidio a Roma: uomo ucciso in casa con un colpo di pistola al torace - romatoday : Andrea Fiore ucciso in casa con un colpo di pistola al torace: 'Correte, mi hanno sparato' - avro80 : RT @Anita_Hugging: Campione internazionale di pugilato,#HasanNaseri, fu ucciso a casa sua da un proiettile da arma da fuoco da mercenari de… -

AGI - Omicidio a colpi di arma da fuoco a Roma. È avvenuto ieri sera a mezzanotte e mezza, in un appartamento di via dei Visoni, nella periferia romana del Tuscolano, dove u n uomo di 54 anni, con ...Un uomo di 54 anni è statocon un colpo di pistola al torace in via dei Pisoni, nel quartiere Tuscolano, a Roma. L'uomo, ...arrivati sul posto lo hanno trovato già morto dietro alla porta di... condannato a 22 anni per il delitto del commissario Luigi Calabresi a Milano nel 1972,come un cane sotto. Leggi qui tutti i graffi di Damato Di cittadinanza italiana per parte di madre,...

Ucciso in casa. Un 54enne chiama il 112 prima di morire AGI - Agenzia Italia

AGI - Omicidio a colpi di arma da fuoco a Roma. È avvenuto ieri sera a mezzanotte e mezza, in un appartamento di via dei Visoni, nella periferia romana del Tuscolano, dove un uomo di 54 anni, con ...Un uomo di 54 anni è stato ucciso in casa da colpi di arma da fuoco poco dopo la mezzanotte in un appartamento di via dei Pisoni, nella zona del Quadraro. Ad allertare la polizia, come riportato dall’ ...