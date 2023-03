Uccise il patrigno con delle penne al salmone avvelenate | il giovane ha confessato

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : -

Secondo l'accusa Alessandro Leon Asol avrebbe ucciso il, Loreno Grimandi di 56 anni, e tentato di uccidere la madre, Monica Marchioni, per questioni di soldi: voleva intascare l'eredità. ...Leggi Anche Bologna,con penne al salmone avvelenate: condannato a 30 anni Leggi Anche Chieti, 74enne uccide la moglie malata buttandola da un ponte Le scuse alla madre In primo grado Alessandro Leon Asol ...Leggi ancheilcon la pasta avvelenata, condannato a 30 anni di carcere: in aula la testimonianza della madre sopravvissuta Il 21enne in aula oggi a voce bassa ha confessato per la ...

Uccide il patrigno con pasta avvelenata, gravissima la madre: la confessione Today.it

Nel corso del processo di appello Alessandro Leon Asoli ha confessato di essere stato lui a uccidere il patrigno Loreno Grimandi e di aver tentato di assassinare la madre Monica Marchioni, il 15 ...La Corte di assise di appello di Bologna ha confermato la condanna a 30 anni per Alessandro Leon Asoli, a processo per aver ucciso il patrigno Loreno Grimandi e aver tentato di assassinare la madre ...