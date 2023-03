Uccise il compagno della madre con penne al salmone avvelenate | 30 anni in appello

(Di lunedì 27 marzo 2023) Ha confessato di aver ucciso ile di aver tentato di uccidere lei con un piatto dialcon nitrito di sodio. Alessandro Leon Asoli, 20, è stato condannato a 30dalla Corte di assise didi Bologna che ha confermato il verdetto di primo grado. L’imputato risponde dell’omicidio di Loreno Grimandi e aver tentato di assassinare Monica Marchioni a Casalecchio di Reno, il 15 aprile 2021. Proprio oggi in udienza il 21enne, difeso dall’avvocato Davide Bicocchi, ha confessato per la prima volta il delitto. Oltre alla difesa, la sentenza era stata impugnata anche dalla Procura e la Procura generale aveva chiesto l’ergastolo. Secondo la ricostruzione il giovane preparò la cena e ...

o sia il patrigno che la madre, riuscendoci solo col primo: così Loreno Grimaldi, 56 anni, è morto nell'aprile 2021 sdraiato su un divano a Ceretolo ...Un colpo di scena, stavolta è il caso di dirlo. Dopo aver sempre negato di aver avvelenato sua madre, Monica Marchioni ed il patrigno, Loreno Grimandi di 56 anni, con del veleno ...