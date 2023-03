Twitter vale 20 miliardi di dollari Meno della metà di quanto l’ha pagata Elon Musk

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... enzomazza : L’ambasciata russa scrive una lettera piccata dopo l’editoriale di @danilotaino sul Corriere di ieri. Vista la reaz… - gippu1 : MegaThread sui 60 anni di Quentin Jerome Tarantino, nato il #27marzo 1963 a Knoxville, Tennessee. Ovvero: i 30 mome… - chetempochefa : .@G_Sangiuliano: 'Una cosa che vale deve essere pagata'. @fabfazio: 'Quindi il canone Rai lo farebbe pagare? Per sa… - paoletti1002 : @GuidoCrosetto @GiorgiaMeloni Questo vale solo per l'Ucraina il resto del mondo si arrangi - markinthedarkn1 : RT @gippu1: MegaThread sui 60 anni di Quentin Jerome Tarantino, nato il #27marzo 1963 a Knoxville, Tennessee. Ovvero: i 30 momenti di cinem… -

Sempre secondo il New York Times è emerso che qualcuno, forse un ex dipendente che ha voluto vendicarsi dei licenziamenti dei mesi scorsi, ha trafugato parte del codice sorgente die l'ha ...anche la pena ricordare che la Fed si sta avvicinando alla fine del ciclo di rialzo dei tassi. ... in una risposta ufficiale condivisa sulla piattaformadell'azienda, la società ha ...meno della metà di quanto Elon Musk l'ha pagato sei mesi fa, avendo perso più di 20 miliardi di dollari. E' quanto sostiene lo stesso miliardario in un memo inviato ai suoi dipendenti e ...

L'appunto di Elon Musk rivela: ora Twitter vale meno della metà. E il codice sorgente finisce online Open

Nel mentre si valuta una nuova rivoluzione per la sputa blu di verifica, Twitter è finito nuovamente al centro delle polemiche, per un data breach e una rivelazione sul suo attuale valore di mercato.L’introduzione dell’euro ha portato molti cambiamenti nella vita di tutti i giorni, ma anche nel mondo collezionistico, dove la moneta da 2 euro è diventata ...