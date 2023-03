Twitter | Elon Musk | “Perso oltre la metà del suo valore”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AStramezzi : Inchiesta Biden Laptop Story, Mrs Mace: “Ringraziamo Dio che Elon Musk ci abbia permesso di rivelare al Mondo cosa… - repubblica : Elon Musk svela (senza volerlo) che Twitter vale 20 miliardi dollari: ha perso più della metà del suo valore [di Ma… - Adnkronos : Twitter: secondo una email inviata Elon Musk ai suoi dipendenti, il social è valutato meno di 20 miliardi di dollar… - Dome689 : RT @Open_gol: Secondo un memo dell’imprenditore la società ora è valutata meno di 20 miliardi. La lite con GitHub - niccobrt_ : RT @Matteopaiella99: ELON MUSK PORCO DIO PORCA MADONNA QUI SU TWITTER COMANDO IO HAI CAPITO PORCO IL TUO DIO ??? DO YOU UNDERSTAN ? -

... sulla base di una valutazione di terze parti", ha affermato un'altra e - mail interna separata allo staff di. Nel documento internoMusk giustifica la brutale contrazione della ...Musk ha stimato che il valore attuale disi aggiri attorno a 20 miliardi di dollari, meno della metà dei 44 miliardi di dollari che ha pagato per acquisire la piattaforma di social media ...Non c'è pace per il social diMusk,, il quale è nuovamente al centro di un polverone economico e mediatico legato alla comparsa online di porzioni del codice sorgente della piattaforma . A darne voce per prima è stata ...

L'appunto di Elon Musk rivela: ora Twitter vale meno della metà. E il codice sorgente finisce online Open

Un memo di Elon Musk trapelato sul New York Times svela che della cifra pagata sei mesi fa dall'imprenditore per il discusso acquisto di ...Secondo il New York Times, Twitter sospetta che la fuga sia opera di un dipendente scontento che se n’era andato dopo l’acquisizione del sito da parte del nuovo capo Elon Musk, che ha licenziato l’80% ...