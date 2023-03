Tuttosport – Chiesa, gli auguri alla sua Lucia e l’attesa del consulto in Austria (Di lunedì 27 marzo 2023) 2023-03-27 00:37:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di Tuttosport: TORINO – Aspettando novità dal consulto medico programmato a Innsbruck presso la clinica del professor Fink che lo operò nel gennaio 2022 per la rottura del crociato del ginocchio sinistro, Federico Chiesa festeggia con la sua Lucia il 23° compleanno della modella. La fidanzata dell’esterno della Juventus ha seguito passo dopo passo l’evoluzione del grave infortunio occorso al bianconero e ora che lo stesso giocatore attende buone nuove sullo stato dell’altro ginocchio, il destro, privo di lesioni epperò alle prese con una fastidiosa tendinite, di sicuro la sua dolce metà resterà al suo fianco provando a dispensare il giusto ottimismo. Affetti e lavoro Intanto, com’è documentato sul profilo social della top model, venerdì ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 27 marzo 2023) 2023-03-27 00:37:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di: TORINO – Aspettando novità dalmedico programmato a Innsbruck presso la clinica del professor Fink che lo operò nel gennaio 2022 per la rottura del crociato del ginocchio sinistro, Federicofesteggia con la suail 23° compleanno della modella. La fidanzata dell’esterno della Juventus ha seguito passo dopo passo l’evoluzione del grave infortunio occorso al bianconero e ora che lo stesso giocatore attende buone nuove sullo stato dell’altro ginocchio, il destro, privo di lesioni epperò alle prese con una fastidiosa tendinite, di sicuro la sua dolce metà resterà al suo fianco provando a dispensare il giusto ottimismo. Affetti e lavoro Intanto, com’è documentato sul profilo social della top model, venerdì ...

