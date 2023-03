Tutti contro l'inquinamento delle navi (Di lunedì 27 marzo 2023) (Adnkronos) - Cresce la pressione sull'industria marittima affinché accetti un'imposta sulle emissioni di carbonio delle navi. La Banca Mondiale è tra coloro che spingono maggiormente per approvare la misura nell’ambito dell’incontro... Leggi su today (Di lunedì 27 marzo 2023) (Adnkronos) - Cresce la pressione sull'industria marittima affinché accetti un'imposta sulle emissioni di carbonio. La Banca Mondiale è tra coloro che spingono maggiormente per approvare la misura nell’ambito dell’in...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Oggi sul FQ, a sposare la linea Travaglio-Orsini del 'tanto tutti uguali sono', troviamo Massimo Fini che per conte… - parallelecinico : I primi otto record di affluenza di pubblico per una partita di Eurolega, nella storia, sono tutti del Partizan Bel… - juventusfans : Tutti si stanno appellando al gol col presunto fallo di mano della #JuventusWomen contro l’#InterWomen, per altro s… - zuccaro_sonia : RT @MinervaMcGrani1: Allego l’elenco contenente tutti i vaccini a cui sono sottoposti i bambini italiani dai 2 mesi di vita ai 18 anni di e… - Anna302478978 : RT @MinervaMcGrani1: Allego l’elenco contenente tutti i vaccini a cui sono sottoposti i bambini italiani dai 2 mesi di vita ai 18 anni di e… -