Tutta ideologia | niente sostanza | Elly Schlein | la non leader dei progressisti

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 marzo 2023) Hai visto quanto è brava? Ha il carisma di Berlinguer e la modernità di Obama, perdipiù è donna, perdipiù non è etero. Non me lo dire, sono in estasi da quando ha vinto le primarie (insomma, quella roba lì), e passami una tartina al caviale. Sono i dialoghi, tra Tom Wolfe e Sorrentino, che monopolizzano le terrazze chic romane e milanesi, ed essendo queste l'ultimo pubblico residuo per cui vengono stampati i giornaloni, la grancassa mediatica segue a ruota.supera correnti e capibastone,e la fantasia al potere,ci fa uscire dal Novecento (non è vero, ma se lo fosse ci vorremmo subito rientrare), addiritturagrazie a cui “ruota l'asse cartesiano della realtà” (l'ha scritto davvero Concita De Gregorio, non sappiamo se al termine di una maratona etilica). Questa la ...