Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Turnover, l’Inter ne fa meno rispetto alle altre big. E la squadra ora è stanca: Inter, meno turnover delle altre b… - Gazzetta_it : Turnover, l’Inter ne fa meno rispetto alle altre big. E la squadra ora è stanca - corrado_mattevi : @NackaSkoglund89 @Ricky23R Tweet senza senso: 1) oggi Mancini ha fatto turnover 2) all’Inter è il miglior difensore… - RonnyBandiera : @Inter_br @AndreyOnana Poi c’è il pirla di limone che fa il turnover… - KingEric_VII : @MurnauQUARTO @symdona @Matador1337 Ma l'Inter è senza dubbio più completa rispetto agli anni precedenti, poi bisog… -

... un'enormità, la metà esatta di quelle giocate dall'da inizio stagione. Il rischio, che ... Ilora diventa necessario. Il tecnico dovrà attingervi in ogni reparto. Anche perché in questa ...'Il, questo sconosciuto all', rischia di diventare infatti una necessità: la squadra è sembrata giù nel fisico e le nazionali non stanno aiutando a recuperare. Anche la società spinge ..., Inzaghi obbligato al, Inzaghi si gioca tutto ad aprile . L'aprile dell'si aprirà subito dopo la sosta per le nazionali a San Siro contro la Fiorentina (sabato 1), ovvero ...

Inter, meno turnover delle altre big: ora Inzaghi deve svoltare La Gazzetta dello Sport

Il tecnico si è affidato sempre agli stessi e ora alcuni sono stanchi. Servirà tutta la rosa per affrontare un aprile impegnativo ...Il tecnico dell'Inter ha fatto giocare più o meni sempre gli stessi. Ora ad aprile ci saranno tante partite importanti e servirà tutta la rosa ...