Turismo | Napoli tra le mete europee più ambite per Pasqua 2023

(Di lunedì 27 marzo 2023) La città più richiesta dai turisti europei èper la, il capoluogo campano si conferma top per il. Ladelsta diventando un’ottima opportunità per viaggiare e molti europei hanno sceltocome meta per le proprie vacanze. Il capoluogo campano si conferma al top della lista grazie al suo clima primaverile, alla ricchezza culturale, alle spiagge, ai paesaggi, alle tradizioni e all’enogastronomia, nonché alla disponibilità di strutture ospitali e accoglienti. Secondo il noto motore di ricerca di voli e hotel, Jetcost.it,è la città più ricercata per trascorrere le vacanzeli, seguono le capitali della Spagna e le meraviglie del Portogallo. Jetcost analizza regolarmente le ricerche ...