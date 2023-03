Tunisia | obbligati a fuggire

(Di lunedì 27 marzo 2023) In tre mesi 12 mila migranti sono partiti dalle coste del Paese al collasso, 60 morti in pochi giorni. Colpa della deriva autoritaria del presidente Saied: un misto di razzismo, diritti negati e islamismo

In tre mesi 12 mila migranti sono partiti dalle coste del Paese al collasso, 60 morti in pochi giorni. Colpa della deriva autoritaria del presidente Saied: un ...Come funziona l'organizzazione Qui inabbiamo due livelli nell'organizzazione: prima ... siamoa cambiare il prezzo per non fare i sovraccarichi. Ci sono organizzatori che promettono ...... "Ma c'è una legge dello Stato e siamoa rispettarla". A parlare al Sir è padre Léonce ... è originario del Burkina Faso e vive indal 2004. Negli anni ha visto la situazione ...

Non sono mancati nemmeno i naufragi, almeno 3 avvenuti al largo della Tunisia, in cui sono morte sicuramente 29 ... Ma, come dichiara il personale responsabile del velivolo, loro sono obbligati a ...