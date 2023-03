Tunisia, la crisi economica tiene l’Europa col fiato sospeso per paura di una nuova destabilizzazione del Mediterraneo (Di lunedì 27 marzo 2023) La Tunisia si trova ormai ad un passo dal tracollo economico. Il paese nordafricano, che soffre da anni una forte crisi economica a causa del caos politico e della pandemia da Covid-19 oltre che della scarsità di generi alimentari e di carburante derivante dalla guerra in Ucraina, oggi si trova in una posizione di disperato bisogno di aiuti finanziari internazionali, sollevando quindi timori sulla sua insolvenza sul debito e su un suo, sempre più probabile, collasso finanziario. Nel dicembre scorso il Fondo monetario internazionale (Fmi), dopo mesi di colloqui tra i suoi funzionari e il governo tunisino, ha preso la decisione di congelare il prestito da 1,9 miliardi di dollari che aveva promesso al presidente Kais Saied in cambio di politiche di austerità, compreso il taglio ai servizi pubblici e ai sussidi alimentari ed energetici. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023) Lasi trova ormai ad un passo dal tracollo economico. Il paese nordafricano, che soffre da anni una fortea causa del caos politico e della pandemia da Covid-19 oltre che della scarsità di generi alimentari e di carburante derivante dalla guerra in Ucraina, oggi si trova in una posizione di disperato bisogno di aiuti finanziari internazionali, sollevando quindi timori sulla sua insolvenza sul debito e su un suo, sempre più probabile, collasso finanziario. Nel dicembre scorso il Fondo monetario internazionale (Fmi), dopo mesi di colloqui tra i suoi funzionari e il governo tunisino, ha preso la decisione di congelare il prestito da 1,9 miliardi di dollari che aveva promesso al presidente Kais Saied in cambio di politiche di austerità, compreso il taglio ai servizi pubblici e ai sussidi alimentari ed energetici. ...

