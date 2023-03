Tunisia, il Piano Mattei può funzionare. Melcangi spiega perché (Di lunedì 27 marzo 2023) La Tunisia rappresenta solo la punta dell’iceberg, è l’intera regione Nordafricana e del Sahel che resta in un mare di profonda instabilità. In questo senso il Piano Mattei può funzionare, perché visto come un punto di svolta rispetto alle emergenze che molti Paesi stanno attraversando. Così Alessia Melcangi, associate professor of History and Politics of North Africa and the Middle East alla Sapienza e ricercatrice dell’Ispi, analizza con Formiche.net il quadro geopolitico e sociale in cui si trova la Tunisia, diventata nuovo centro di crisi (dopo la Libia) e potenziale trampolino di lancio per le nuove ondate migratorie subsahariane. Come fermare la possibile escalation degli arrivi dalla Tunisia? È sufficiente il prestito del Fondo monetario oppure, ... Leggi su formiche (Di lunedì 27 marzo 2023) Larappresenta solo la punta dell’iceberg, è l’intera regione Nordafricana e del Sahel che resta in un mare di profonda instabilità. In questo senso ilpuòvisto come un punto di svolta rispetto alle emergenze che molti Paesi stanno attraversando. Così Alessia, associate professor of History and Politics of North Africa and the Middle East alla Sapienza e ricercatrice dell’Ispi, analizza con Formiche.net il quadro geopolitico e sociale in cui si trova la, diventata nuovo centro di crisi (dopo la Libia) e potenziale trampolino di lancio per le nuove ondate migratorie subsahariane. Come fermare la possibile escalation degli arrivi dalla? È sufficiente il prestito del Fondo monetario oppure, ...

