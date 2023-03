Tunisia | allarme di Tajani | agire subito o il Mediterraneo finirà islamizzato

(Di lunedì 27 marzo 2023) «Preparerò un decreto flussi triennale per accogliere in Italia migranti stranieri che possano venire a lavorare nel nostro Paese e che possano trovare un posto di lavoro nell'agricoltura e nell'industria con tutele sanitarie e sindacali. Chi sarà regolare avrà tutti i diritti, siamo in grado di farne 80mila l'anno ma volendo anche di più. Questa è la strategia che abbiamo». È l'annuncio che il ministro degli Esteri ha fatto collegandosi con la Scuola di Formazione Politica della Lega, a Milano. «Noi vogliamo combattere con molta fermezza l'immigrazione irregolare - ha proseguito - che è anche oggetto di interessi economici fortissimi da parte di criminali che bisogna colpire molto duramente, e il governo lo ha fatto con il decreto che ha inasprito le pene per i trafficanti». «Viviamo un periodo di grandi tensioni internazionali - ha spiegato ancora - Ci sono una serie di ...

