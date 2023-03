TS – Toro, Vlasic e Miranchuk appesi al destino di Juric (Di lunedì 27 marzo 2023) 2023-03-27 16:12:00 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Tuttosport: L’ha ripetuto a ogni piè sospinto, Juric. «Non so se rimarrò. Dipenderà da cosa succede. Vedremo. Penso a Ilic, Ricci, Buongiorno, Singo, Schuurs, Sanabria, Vlasic, Miranchuk e altri ancora. Vedo che c’è un futuro con loro e attorno a loro… Però se perdiamo di nuovo un giocatore dopo l’altro, come l’anno scorso quando alla fine se ne andarono 7 titolari, allora no, non resterò, assolutamente no, sarebbe il solito andazzo. Perché poi sarebbe difficilissimo continuare a lottare a metà classifi ca, non sarebbe certo scontato: figurarsi cercare di muovere persino dei passi in avanti! Se invece ci sarà la volontà di creare uno zoccolo duro e così sarà, con poi la possibilità di inserire qualche rinforzo mirato, allora certo che rimarrò, e non soltanto volentieri: ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 27 marzo 2023) 2023-03-27 16:12:00 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Tuttosport: L’ha ripetuto a ogni piè sospinto,. «Non so se rimarrò. Dipenderà da cosa succede. Vedremo. Penso a Ilic, Ricci, Buongiorno, Singo, Schuurs, Sanabria,e altri ancora. Vedo che c’è un futuro con loro e attorno a loro… Però se perdiamo di nuovo un giocatore dopo l’altro, come l’anno scorso quando alla fine se ne andarono 7 titolari, allora no, non resterò, assolutamente no, sarebbe il solito andazzo. Perché poi sarebbe difficilissimo continuare a lottare a metà classifi ca, non sarebbe certo scontato: figurarsi cercare di muovere persino dei passi in avanti! Se invece ci sarà la volontà di creare uno zoccolo duro e così sarà, con poi la possibilità di inserire qualche rinforzo mirato, allora certo che rimarrò, e non soltanto volentieri: ...

