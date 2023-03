Trovano un ratto nel piatto di zuppa e fanno causa al ristorante | che nega | “Impossibile che passi inosservato dalla cucina”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 marzo 2023) “Dopo aver consultato un avvocato, io e mio marito ci sentiamo liberi di condividere quello che ci è accaduto nel weekend“. Inizia così il post di Eunice Lucero-Lee e Jason Lee e risale allo scorso 13 marzo. La storia la racconta il New York Post ma anche. “Abbiamo mangiato in unconosciuto a K-Town (Manhattan’s Koreatown, ndr), il Gammeeok e nel cibo abbiamo trovato la cosa più disgustosa possibile”. Siamo a New York e quello di cui sta parlando la coppia è un topo. La coppia ha fattoal. Il Department of Health ha chiuso il locale e due giorni dopo il post, il 15 marzo. Secondo ille dichiarazioni dei Lee sarebbero “insensate”: “Siamo aperti 24 ore su 24 e ci sono sempre almeno 3 o 4 persone in. Èche un topo riesca a passare ...