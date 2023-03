Trotto | l’esito del G P “Giorgio Jegher” 2023

(Di lunedì 27 marzo 2023) È davvero un periodo positivo per Giampaolo Minnucci (storico driver del leggendario Varenne): in quel di Trieste ?, infatti, domenica 26 marzo, ha vinto anche l’edizione contemporanea del Gran Premio ““; in sediolo a Bonjovi MMG. Gran Premio “Gruppo 3 sulla distanza dei 1.660 Metri. In pista cavalli indigeni di 5 anni e più; esteri di 4 anni ed oltre. Dotazione economica di 35.200,00 €uro. La prestazione brillante al palo d’arrivo I vincitori hanno trottato la fatica assegnata – 1.660 Metri – nell’ordine dell’ordine dell’ 1.13.3 (t/km). La triade che sorride PROPRIETARIO di Bonjovi MMG: Mauro Prospero Soc. Srls ALLENATORE di Bonjovi MMG: Dario Battistini DRIVER di Bonjovi MMG: Giampaolo Minucci Il podio del Gran ...

