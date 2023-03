Tre Porsche si scontrano in autostrada: 4 morti (Di lunedì 27 marzo 2023) Quattro persone hanno perso la vita in un incidente che ha coinvolto tre Porsche in un'autostrada tedesca. Le vittime, tutte di nazionalità olandese, erano una donna di 37 anni e tre uomini rispettivamente di 39, 42 e 56 anni. Una quinta... Leggi su today (Di lunedì 27 marzo 2023) Quattro persone hanno perso la vita in un incidente che ha coinvolto trein un'tedesca. Le vittime, tutte di nazionalità olandese, erano una donna di 37 anni e tre uomini rispettivamente di 39, 42 e 56 anni. Una quinta...

Quattro olandesi sono morti sull'autostrada tedesca A3 in un ... +31mag.nl Porsche Boxster EV: foto spia rivela porta di ricarica e bagagliaio anteriore Porsche Boxster EV: nuove foto spia mostrano il prototipo della vettura con il bagagliaio anteriore aperto e la porta di ricarica in bella vista ... Tragedia con le Porsche, ancora ignote le cause dell'incidente La polizia tedesca sta ancora indagando su come sia stato possibile che ieri due auto siano uscite di strada nello stesso punto della A3 vicino a Elten in Germania, dice RTL. Quattro olandesi sono mor ... Porsche Boxster EV: nuove foto spia mostrano il prototipo della vettura con il bagagliaio anteriore aperto e la porta di ricarica in bella vista ...La polizia tedesca sta ancora indagando su come sia stato possibile che ieri due auto siano uscite di strada nello stesso punto della A3 vicino a Elten in Germania, dice RTL. Quattro olandesi sono mor ...