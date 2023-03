Travolse e uccise un bimbo a Cagliari | fermato di nuovo alla guida senza patente Ha cercato di fuggire

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgrRaiSardegna : Fermato senza patente, tenta di fuggire a piedi. Un anno fa travolse e uccise un bimbo #IoSeguoTgr - GDS_it : A poco più di un mese dall'#incidente in cui hanno perso la vita al #casello autostradale l'infermiera catanese Lau… -

È stato sorpreso ancora una volta alla guida di un'auto nonostante la patente gli fosse stata revocata nel 2017 per motivi di giustizia: nuovi guai per Emilio Pozzolo, il 38enne di Cagliari in attesa ...È stato sorpreso ancora una volta alla guida di un'auto nonostante la patente gli fosse stata revocata nel 2017 per motivi di giustizia: nuovi guai per Emilio Pozzolo, il 38enne di Cagliari in attesa ...L'ultima volta che ha visto la patente è stato nel 2017, prima che gli venisse revocata. Poi, a febbraio 2022, in sella ad uno scooter,in via Cadello il piccolo Daniele Ulver. Ma Emilio Pozzolo, il 38enne finito nei guai e in attesa di giudizio per omicidio stradale, è stato nuovamente beccato alla guida senza ...

Di nuovo alla guida senza patente l'uomo che travolse e uccise un bimbo di 15 mesi RaiNews

È stato sorpreso ancora una volta alla guida di un'auto nonostante la patente gli fosse stata revocata nel 2017 per motivi di giustizia: nuovi guai per Emilio Pozzolo, il 38enne di Cagliari in attesa ...(ANSA) - CAGLIARI, 27 MAR - È stato sorpreso ancora una volta alla guida di un'auto nonostante la patente gli fosse stata revocata nel 2017 per motivi di giustizia: nuovi guai per Emilio Pozzolo, il ...