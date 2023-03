Tragico incidente nel trapanese | sei i morti e un ferito

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 27 marzo 2023) . Per estrarre i corpi è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco Unsi è consumato nella tarda serata di ieri, 26 marzo, nel. Non ancora è chiara la dinamica, ma da quello che si apprende dal Corriere della Sera, due auto si sono scontrate “sulla provinciale 16, lungo il rettilineo Lentina, all’altezza di Custonaci, un paese in provincia di Trapani”. Il bilancio dell’è pesante. Sei ie un. Nello scontro, tra un’Alfa Romeo 159 e un Fiat Doblò, sonouna coppia e il figlio e due loro familiari, marito e moglie e un 44enne. Si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre i corpi dagli abitacoli, ridotti ad un ammasso di lamiere accartocciate. Leggi anche: Putin minaccia l’Occidente con ...