Tragedia a scuola | perde la vita bambino di otto anni

(Di lunedì 27 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNel primo pomeriggio è morto, per cause ancora in corso di accertamento, undi 8. Era a, all’istituto didattico Antonio De Curtis di Sant’Antonio Abate. Avrebbe accusato un malore durante una lezione di educazione fisica. Portato in ambulanza sarebbe morto presso l’ospedale di Castellammare di Stabia. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia. La scomparsa improvvisa del piccolo Giovha sconvolto l’intera comunità partenopea. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Bambino muore mentre giocane nella palestra della scuola: shock a Napoli Stava giocando nella palestra ... Sotto shock l’intera provincia per la tragedia improvvisa.Choc in una scuola elementare di Sant'Antonio Abate: bimbo muore in classe, aperta un'inchiesta. Il piccolo Giovanni, 8 anni appena, ha accusato un malore mentre eseguiva un gioco-studio insieme ai ...