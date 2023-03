Traffico Roma del 27-03-2023 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 27 marzo 2023) Luceverdeuna sera vento w in redazione Sonia cerquetani molti incidenti che si sono verificati in queste ore sulle strade della capitale è proprio per incidenti fine sulla Flaminia da Corso di Francia a via di Grottarossa difficoltà anche su Viale di Tor di Quinto si sta in coda dalla tangenziale incidente poi sullaFiumicino fine del raccordo a via di Isacco Newton altri incidenti con disagi su via di Acqua Acetosa Ostiense altezza via Cristoforo Colombo e sulla Cristoforo Colombo nei pressi di viale della villa di Plinio verso Ostia che c’èsulla Pontina tra la Cristoforo Colombo e il raccordo anulare Se invece diminuendo ilsul Raccordo Anulare code a tratti Ora solo in carreggiata esterna tra Pontina e Tuscolana con ritroviamo sulla tangenziale est da Corso di Francia la Salaria verso ...