Traffico Roma del 27-03-2023 ore 14 | 30

(Di lunedì 27 marzo 2023) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MassimoChiaram7 : RT @ilfattovideo: Grandinata a Roma: imbiancate le strade nella zona di Mostacciano. Disagi al traffico – Video - nikolaussuck : RT @rep_roma: Grandine a Roma sud, traffico in tilt: 'Un'ora e mezzo per fare 7 chilometri. Una città allo sbando' - FerrovieInfo : Una giornata decisamente difficile nella Capitale, quella di oggi. - UnioneSarda : #Sardegna - #Cagliari, chiude via Roma: «Il vero test del traffico sarà domani» - AvvAntonioConte : RT @leggoit: Roma, grandine e bomba d'acqua mandano il traffico in tilt: il lunedì nero degli automobilisti -

Una forte grandinata ha interessato la zona di Mostacciano a, imbiancando le strade e causando alcuni disagi al. La mattinata di caos ha interessato in generale la zona disud, in particolare via Cristoforo Colombo, via Ostiense e via del ...Serviranno almeno sette giorni perchè si normalizzi ila Cagliari dopo la chiusura alle auto di viasino a settembre. E i primi banchi di prova si avranno da domattina, poco dopo l'alba: tra le 7 e le nove, cioè quando migliaia di sardi che ...... in direzione, per un mezzo pesante in avaria al km 586 in corsia di marcia e in ... Sul luogo dell'evento, dove ilscorre su una sola corsia, sono intervenuti i soccorsi meccanici, le ...

È necessaria la creazione dell’Autorità nazionale per il traffico subacqueo. Chi c’era e che cosa si ... e Università degli Studi di Roma La Sapienza. Come ha evidenziato il presidente di Leonardo, il ...A dare la notizia su Twitter Luce Verde Roma. E' stata riaperta al traffico la via dopo le chiusure temporanee dei tratti Quintili-Filippo Re, Quintili-via Cerere e Quintili-via dei Pisoni. Sul posto ...