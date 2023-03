Traffico Roma del 27-03-2023 ore 13:30 (Di lunedì 27 marzo 2023) Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione disagi sulla Roma Napoli un veicolo fermo sta provocando 7 km di coda tra Anagni e Valmontone verso Roma mentre per un incidente si registrano code sempre sulla strada del Sole all’altezza di Guidonia verso Napoli al quaderno è chiusa per un incendio via dei Quintili all’altezza di via Filippo Re a Roma Nord si rallenta sulla via Cassia in prossimità di via di Grottarossa Verso il raccordo anulare i dettagli sul sito Roma.luceverde.it da Ivan Valente Buon pomeriggio un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma Leggi su romadailynews (Di lunedì 27 marzo 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione disagi sullaNapoli un veicolo fermo sta provocando 7 km di coda tra Anagni e Valmontone versomentre per un incidente si registrano code sempre sulla strada del Sole all’altezza di Guidonia verso Napoli al quaderno è chiusa per un incendio via dei Quintili all’altezza di via Filippo Re aNord si rallenta sulla via Cassia in prossimità di via di Grottarossa Verso il raccordo anulare i dettagli sul sito.luceverde.it da Ivan Valente Buon pomeriggio un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfoglio_it : In Islanda la natura soverchiante e dominatrice. Pensiamo a ciò che abbiamo lasciato poche ore fa, il traffico di R… - YuriMaker : @_TheSion Si sion, molto conveniente farsi Frosinone - Roma in auto, specialmente perché Roma ha poco traffico ed è molto agevole. - LuceverdeRoma : ???? #Roma #semafori non operativi - Via Laurentina ? guidare con attenzione ? ?????? traffico rallentato altezza Via… - infoitinterno : Grandine a Roma: traffico in tilt e strade come piste da sci - infoitinterno : Meteo Cronaca Diretta: (Video) Roma, violenta Grandinata imbianca la capitale, molti disagi al traffico -