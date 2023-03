Traffico Roma del 27-03-2023 ore 09:30 (Di lunedì 27 marzo 2023) Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati dalla redazione Il maltempo si sta abbattendo sulla capitale particolarmente colpito il quadrante a sud a risentirne il Traffico in ingresso a Roma troviamo Infatti coda sulla Pontina da Castel Romano lunghe file anche sulla Colombo da Casal Palocco auto in coda anche sulla Ardeatina e sulla Laurentina difficile la situazione anche sul raccordo le code in carreggiata esterna tra ottavi alla cena e tra la diramazione Roma sud e la Nomentana sulla carreggiata interna file tra l’ospedale Sant’Andrea e la via del Mare incolonnate le auto sul tratto Urbano della A24 verso il centro ma ci sono code anche in uscita a partire dal Viale Togliatti file sulla tangenziale Tra Corso Francia e la 24 In entrambe le direzioni diversi anche gli incidenti segnalati dalla polizia ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 27 marzo 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione Il maltempo si sta abbattendo sulla capitale particolarmente colpito il quadrante a sud a risentirne ilin ingresso atroviamo Infatti coda sulla Pontina da Castelno lunghe file anche sulla Colombo da Casal Palocco auto in coda anche sulla Ardeatina e sulla Laurentina difficile la situazione anche sul raccordo le code in carreggiata esterna tra ottavi alla cena e tra la diramazionesud e la Nomentana sulla carreggiata interna file tra l’ospedale Sant’Andrea e la via del Mare incolonnate le auto sul tratto Urbano della A24 verso il centro ma ci sono code anche in uscita a partire dal Viale Togliatti file sulla tangenziale Tra Corso Francia e la 24 In entrambe le direzioni diversi anche gli incidenti segnalati dalla polizia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PaoloPiggi : ROMA - Il maltempo si è abbattuto su Roma, in particolare nella zona sud della Capitale. La grandine ha sorpreso i… - TV7Benevento : Migranti: Pagano (Fi), 'serve politica Ue, importante contributo Europol' - - UnioneSarda : #Sardegna - #Cagliari, cantieri in via Roma: scatta la rivoluzione del traffico - VAIstradeanas : 09:35 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - VAIstradeanas : 09:35 #A90 Traffico da Svincolo 18: Ss6 Via Casilina a Svincolo 19: Diramazione Roma Sud.Velocità:5Km/h -