Traffico Roma del 27-03-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 27 marzo 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione è fortemente rallentato ilsul Grande Raccordo Anulare in particolare sulla carreggiata esterna si incontrano file tra la Cassia e la Pontina è la Casilina e la Bufalotta sulla carreggiata interna invece code tra la Salaria e laTeramo è ancora tra la Casilina e laFiumicino auto incolonnate lungo il tratto Urbano della A24 da raccordo alla fine anche sulla-fiumicino tra Ponte Galeria il viadotto della Magliana direzione Eurin coda in via di Brava per un incidente in prossimità di via Vignaccia ripercussioni anche in via del Pescaccio altro il dente segnalato dalla polizia locale a Trieste in via Tagliamento incrocio con via cliturno ci sono disagi mentre via dell’Acqua Acetosa Ostiense stata ...