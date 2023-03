Traffico aereo: Ryanair chiede a Ue tutela mercato contro scioperi Francia (Di lunedì 27 marzo 2023) Roma, 27 mar. - (Adnkronos) - Ryanair oggi ha condannato le continue cancellazioni dei voli in sorvolo sulla Francia a causa dei ripetuti scioperi dei controllori di volo transalpini sottolineando che "come sempre, la legislazione francese sul servizio minimo viene utilizzata per proteggere i voli nazionali francesi", mentre i voli UE dalla Germania, Spagna, Italia, Regno Unito e Irlanda vengono cancellati solo perché un sindacato ATC francese minore blocca ripetutamente il transito nei cieli. Durante lo scorso fine settimana, oltre il 25% dei 9.000 voli programmati di Ryanair ha subito ritardi a causa dell'interruzione dei servizi da parte dei controllori di volo francesi e 230 voli (coinvolgendo 41.000 passeggeri) sono stati cancellati per rispettare le restrizioni di capacità. ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023) Roma, 27 mar. - (Adnkronos) -oggi ha condannato le continue cancellazioni dei voli in sorvolo sullaa causa dei ripetutideillori di volo transalpini sottolineando che "come sempre, la legislazione francese sul servizio minimo viene utilizzata per proteggere i voli nazionali francesi", mentre i voli UE dalla Germania, Spagna, Italia, Regno Unito e Irlanda vengono cancellati solo perché un sindacato ATC francese minore blocca ripetutamente il transito nei cieli. Durante lo scorso fine settimana, oltre il 25% dei 9.000 voli programmati diha subito ritardi a causa dell'interruzione dei servizi da parte deillori di volo francesi e 230 voli (coinvolgendo 41.000 passeggeri) sono stati cancellati per rispettare le restrizioni di capacità. ...

