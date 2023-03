Tottenham, l’addio di Antonio Conte: la lettera sui social | FOTO (Di lunedì 27 marzo 2023) E’ ufficialmente finita l’avventura di Antonio Conte sulla panchina del Tottenham, la conferma ufficiale è arrivata direttamente dal club inglese attraverso un comunicato sui social. Il tecnico italiano paga lo sfogo nei confronti di calciatori e società. L’allenatore, attraverso un messaggio sui social, ha voluto ringraziare comunque tutti: “il calcio è passione. Vorrei ringraziare dal profondo tutti coloro che agli Spurs hanno apprezzato e condiviso la mia passione e il mio modo intenso di vivere il calcio come allenatore”. “Un pensiero speciale per i Tifosi che mi hanno sempre dimostrato il loro supporto e apprezzamento, è stato indimenticabile sentirli cantare il mio nome”, ha aggiunto Conte. “Il nostro viaggio insieme è finito, vi auguro il meglio per il ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 27 marzo 2023) E’ ufficialmente finita l’avventura disulla panchina del, la conferma ufficiale è arrivata direttamente dal club inglese attraverso un comunicato sui. Il tecnico italiano paga lo sfogo nei confronti di calciatori e società. L’allenatore, attraverso un messaggio sui, ha voluto ringraziare comunque tutti: “il calcio è passione. Vorrei ringraziare dal profondo tutti coloro che agli Spurs hanno apprezzato e condiviso la mia passione e il mio modo intenso di vivere il calcio come allenatore”. “Un pensiero speciale per i Tifosi che mi hanno sempre dimostrato il loro supporto e apprezzamento, è stato indimenticabile sentirli cantare il mio nome”, ha aggiunto. “Il nostro viaggio insieme è finito, vi auguro il meglio per il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfoglio_it : Antonio Conte si è ritrovato come René Ferretti in Boris, quando andò a Milano per dirigere la serie 'Troppo frizza… - BianconeraNews : ESCLUSIVA?| Scatta il toto futuro di #Conte. Dopo l'addio al #Tottenham, la #SerieA sembra accreditata ad accoglier… - NapoliAddict : Conte rompe il silenzio dopo l'addio al Tottenham #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli | AreaNapoli - CorSport : ?? #Conte saluta il #Tottenham ?? L’allenatore pubblica una lettera d’addio ?? Poi un pensiero speciale! - CalcioNews24 : Tensioni e clima marcio: ecco spiegato l’addio di Conte al Tottenham -

Conte saluta il Tottenham: "Il calcio è passione. Indimenticabile sentire i tifosi cantare il mio nome" ...si conceda dal Tottneham dopo lo sfogo che gli è valso un addio ... L'ex Inter, infatti, era in scandenza il prossimo giugno e da ... Conte saluta dopo circa un anno mezzo il Tottenham, dove ha guidato ... Tensioni e clima marcio: ecco spiegato l'addio di Conte al Tottenham ...ormai teso tra il tecnico e la squadra Clima teso con la squadra arrivata fino al momento dell'inevitabile addio. The Athletic ricostruisce la fine del rapporto di Antonio Conte con il Tottenham e ... Conte saluta: "Indimenticabili i cori dei tifosi" Antonio Conte ha deciso di congedarsi dal Tottenham scrivendo un lungo post su Instagram dopo l'addio agli Spurs: "Il calcio è passione, voglio ringraziare profondamente gli Spurs che hanno apprezzato e condiviso la mia passione e il mio modo ... ...si conceda dal Tottneham dopo lo sfogo che gli è valso un...'ex Inter, infatti, era in scandenza il prossimo giugno e da ... Conte saluta dopo circa un anno mezzo il, dove ha guidato ......ormai teso tra il tecnico e la squadra Clima teso con la squadra arrivata fino al momento dell'inevitabile. The Athletic ricostruisce la fine del rapporto di Antonio Conte con ile ...Antonio Conte ha deciso di congedarsi dalscrivendo un lungo post su Instagram dopoagli Spurs: "Il calcio è passione, voglio ringraziare profondamente gli Spurs che hanno apprezzato e condiviso la mia passione e il mio modo ... Conte, l'addio al Tottenham e le tensioni con i giocatori: svelati tutti i motivi della rottura Corriere dello Sport