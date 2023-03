Tottenham-Conte, solo un membro dello staff lascia: è il fratello Gianluca (Di lunedì 27 marzo 2023) Antonio Conte lascia, lo staff resta. Cristian Stellini resta alla guida del Tottenham e con lui anche l’intero team di preparatori che aveva seguito il tecnico italiano nell’esperienza londinese. Lo riporta il giornalista del Daily Telegraph Matt Law, che però si sofferma sull’unico membro dello staff a lasciare il progetto Spurs: Gianluca Conte, fratello di Antonio e match analyst. Dal Bari al Tottenham, passando per l’azzurro, Gianluca ha sempre seguito suo fratello. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 27 marzo 2023) Antonio, loresta. Cristian Stellini resta alla guida dele con lui anche l’intero team di preparatori che aveva seguito il tecnico italiano nell’esperienza londinese. Lo riporta il giornalista del Daily Telegraph Matt Law, che però si sofferma sull’unicore il progetto Spurs:di Antonio e match analyst. Dal Bari al, passando per l’azzurro,ha sempre seguito suo. SportFace.

