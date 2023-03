Total white, per essere trendy le vip vanno… in bianco (Di lunedì 27 marzo 2023) Tra le vip è scoppiata la Total white mania. Dalla Fashion Week agli show in tv, dagli abiti da sera ai look più casual, le più trendy scelgono di vestirsi di bianco dalla testa ai piedi. Un colore da sempre associato alla purezza e al candore degli abiti da sposa, ma che ora trova sfumature sempre più sexy. Total white in chiave casual Francesca Fagnani in Giorgio ArmaniDiletta Leotta declina il Total white in chiave casual e per la gita al mare sceglie una jumpsuit in jeans Patrizia Pepe, con l’intento di mascherare il pancino. Natalia Paragoni alla Milano Fashion Week ha scelto un completo caratterizzato da blazer crop e pantaloni cut out che sottolineano le forme della gravidanza (aspetta il primo figlio da Andrea Zelletta). Lo stile di Francesca ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di lunedì 27 marzo 2023) Tra le vip è scoppiata lamania. Dalla Fashion Week agli show in tv, dagli abiti da sera ai look più casual, le piùscelgono di vestirsi didalla testa ai piedi. Un colore da sempre associato alla purezza e al candore degli abiti da sposa, ma che ora trova sfumature sempre più sexy.in chiave casual Francesca Fagnani in Giorgio ArmaniDiletta Leotta declina ilin chiave casual e per la gita al mare sceglie una jumpsuit in jeans Patrizia Pepe, con l’intento di mascherare il pancino. Natalia Paragoni alla Milano Fashion Week ha scelto un completo caratterizzato da blazer crop e pantaloni cut out che sottolineano le forme della gravidanza (aspetta il primo figlio da Andrea Zelletta). Lo stile di Francesca ...

