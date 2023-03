Toscana: scelto il progetto per costruire la terza torre della Regione a Novoli. 14 piani per 55 metri di altezza (Di lunedì 27 marzo 2023) Stanziati 35 milioni di euro per i lavori che arrivano a 52 milioni per tutto il complesso dell’intervento e per gli arredi Leggi su firenzepost (Di lunedì 27 marzo 2023) Stanziati 35 milioni di euro per i lavori che arrivano a 52 milioni per tutto il complesso dell’intervento e per gli arredi

