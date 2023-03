Tortura: Conte, 'da Fdi attacco a stato diritto, indietro lancette Storia' (Di lunedì 27 marzo 2023) Roma, 27 mar. (Adnkronos) - "È grave l'attacco che il partito di Giorgia Meloni vuole apportare allo 'stato di diritto'. La proposta di legge che mira a depennare dal codice penale il reato di Tortura vuole farci percorrere a ritroso il cammino di civiltà fin qui compiuto. Per anni siamo stati accusati di non dare attuazione alle varie Convenzioni internazionali che impongono agli Stati aderenti di introdurre nel proprio ordinamento giuridico il reato di Tortura. Finalmente nel 2017 è stata colmata questa lacuna con l'introduzione nel codice penale degli artt. 613-bis e 613-ter. Come giustificano le menti eccelse di Fratelli d'Italia questo tentativo di riportare indietro le lancette dell'orologio della Storia?". Così su Facebook il leader del M5S ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023) Roma, 27 mar. (Adnkronos) - "È grave l'che il partito di Giorgia Meloni vuole apportare allo 'di'. La proposta di legge che mira a depennare dal codice penale il reato divuole farci percorrere a ritroso il cammino di civiltà fin qui compiuto. Per anni siamo stati accusati di non dare attuazione alle varie Convenzioni internazionali che impongono agli Stati aderenti di introdurre nel proprio ordinamento giuridico il reato di. Finalmente nel 2017 è stata colmata questa lacuna con l'introduzione nel codice penale degli artt. 613-bis e 613-ter. Come giustificano le menti eccelse di Fratelli d'Italia questo tentativo di riportareledell'orologio della?". Così su Facebook il leader del M5S ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Sergio64221 : @Luna9709447333 @fbaccil30 E finisco nell'abolire il reato di tortura ? Nel limitare i diritti? E quando Meloni, al… - lucioluciani : RT @GennaroSenatore: Liberali per la tortura ne troviamo oggi? Che zozzeria di governo. Sta passando il livello del Conte 1, e non era faci… - ludmyla2803 : @PMassimo51 Ci sono altre priorità Bloccare i rave Bloccare le partenze Arrestare gli scafisti Ponte sullo stretto… - FertGiuseppe : @vocedelpatriota Bene, la tortura l'hanno fatta Speranza, Conte, Draghi con la #DittaturaSanitaria . Subito in gale… - ascochita : RT @GennaroSenatore: Liberali per la tortura ne troviamo oggi? Che zozzeria di governo. Sta passando il livello del Conte 1, e non era faci… -