Torna la MotoGP: la griglia dei favoriti 2023 (Di lunedì 27 marzo 2023) La MotoGP accende i motori e si prepara ad iniziare il primo dei 21 Gran Premi che compongono il Motomondiale 2023. La gara d’avvio è fissata per il 26 marzo a Portimao mentre la chiusura è prevista il 26 novembre prossimo a Valencia. Non mancano le novità in questa nuova edizione: si hanno due nuovi Gran Premi (Kazakistan e India) e la Sprint Race, in programma al sabato. Le due nuove tappe rappresentano il 30 e il 31esimo paese ad ospitare un GP. Il circuito in Kazakistan è quello di Sokol (in programma a luglio) mentre il Buddh Circuit è quello che si trova in India (previsto per settembre): l’aggiunta di quest’ultimo ha ridotto a tre le gare ospitate dalla Spagna, sancendo l’esclusione di Aragon. Per quanto riguarda i circuiti italiani, la corsa al Mugello è prevista l’11 giugno mentre a settembre (il 10) sarà la volta di Misano. Secondo i ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 27 marzo 2023) Laaccende i motori e si prepara ad iniziare il primo dei 21 Gran Premi che compongono il Motomondiale. La gara d’avvio è fissata per il 26 marzo a Portimao mentre la chiusura è prevista il 26 novembre prossimo a Valencia. Non mancano le novità in questa nuova edizione: si hanno due nuovi Gran Premi (Kazakistan e India) e la Sprint Race, in programma al sabato. Le due nuove tappe rappresentano il 30 e il 31esimo paese ad ospitare un GP. Il circuito in Kazakistan è quello di Sokol (in programma a luglio) mentre il Buddh Circuit è quello che si trova in India (previsto per settembre): l’aggiunta di quest’ultimo ha ridotto a tre le gare ospitate dalla Spagna, sancendo l’esclusione di Aragon. Per quanto riguarda i circuiti italiani, la corsa al Mugello è prevista l’11 giugno mentre a settembre (il 10) sarà la volta di Misano. Secondo i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nuovasocieta : Torna la MotoGP: la griglia dei favoriti 2023 - sportli26181512 : MotoGP, GP Portogallo. Vinales: 'Orgoglioso di Aprilia, ora dobbiamo lottare per vincere': A sei mesi dal suo ultim… - EItonMcCartney : RT @_LordJack: @EItonMcCartney Ma sicuro. Come Valentino Rossi che dopo la frattura alla gamba al Mugello (mondiale che stava dominando) to… - _LordJack : @EItonMcCartney Ma sicuro. Come Valentino Rossi che dopo la frattura alla gamba al Mugello (mondiale che stava domi… - filippo46c : E puntualmente torna ad ardere il desiderio di esserci per una volta ma, ahimè, quest'anno il calendario è stato ca… -