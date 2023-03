Torna la Coppa Intercontinentale | accordo raggiunto tra FIFA ed ECA

(Di lunedì 27 marzo 2023) Laha annunciato il ritorno della: a sfidarsi saranno la vincitrice della Champions e una squadra che uscirà da dei play-off Non solo il mondiale per Club che partirà nel 2025: la, incon la ECA, ha annunciato il ritorno della. La nuova vecchia copppa sarà messa in palio ogni anno tra la vincitrice della Champions League e un vincitore di dei play-off intercontinentali. L'articolo proviene da Calcio News 24.

