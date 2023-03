Torna dalla vacanza in Africa, va in coma e si sveglia senza gambe e braccia: “Sono comunque grata di essere viva” (Di lunedì 27 marzo 2023) Torna dalla vacanza in Africa, va in coma e si sveglia senza gambe e braccia. La raccapricciante vicenda della 35enne Tatiana Timon è stata riportata dai tabloid inglesi nelle scorse ore. La ragazza londinese sarebbe rimasta vittima di un morso di zanzara durante una vacanza in Angola. La Timon, cameriera di professione e ballerina per diletto, aveva deciso di recarsi nel paese centro Africano per perfezionare alcune danze Africane di cui era appassionata. Il peggioramento della sua salute è però avvenuto quando è rientrata a Londra. Inizialmente non riusciva più a pedalare sulla bici per andare al lavoro, poi questa stanchezza non le ha permesso più nemmeno di camminare. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023)in, va ine si. La raccapricciante vicenda della 35enne Tatiana Timon è stata riportata dai tabloid inglesi nelle scorse ore. La ragazza londinese sarebbe rimasta vittima di un morso di zanzara durante unain Angola. La Timon, cameriera di professione e ballerina per diletto, aveva deciso di recarsi nel paese centrono per perfezionare alcune danzene di cui era appassionata. Il peggioramento della sua salute è però avvenuto quando è rientrata a Londra. Inizialmente non riusciva più a pedalare sulla bici per andare al lavoro, poi questa stanchezza non le ha permesso più nemmeno di camminare. ...

