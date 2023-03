Torino, non vedente ritrova la vista grazie al primo intervento al mondo di autotrapianto della cornea (Di lunedì 27 marzo 2023) All'ospedale Molinette è stato ricostruito un occhio vedente da due occhi non vedenti, con un autotrapianto di cornea allargato a sclera e congiuntiva. Un intervento eccezionale, ma ripetibile Leggi su vanityfair (Di lunedì 27 marzo 2023) All'ospedale Molinette è stato ricostruito un occhioda due occhi non vedenti, con undiallargato a sclera e congiuntiva. Uneccezionale, ma ripetibile

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : PROCESSO #PRISMA. Se anche domani l'udienza preliminare dovesse risolversi con un rinvio alla Cassazione, come vuol… - ZZiliani : La giurisprudenza in materia è minima, vedremo cosa succederà. E forse vi starete chiedendo: perchè la Juventus vuo… - ZZiliani : La #Juventus solleverà l'eccezione della competenza territoriale: il processo non va fatto a Torino, dirà, ma a Mil… - StaseraSbornia : RT @ZZiliani: Tenetevi forte. La #Juventus che non fa altro che andare a caccia di cavilli, era già ricorsa alla Cassazione per far trasfer… - Officialluigi4 : RT @ZZiliani: Tenetevi forte. La #Juventus che non fa altro che andare a caccia di cavilli, era già ricorsa alla Cassazione per far trasfer… -