Torino-Monterosi in tv | data | orario e diretta streaming ottavi Torneo di Viareggio 2023

(Di lunedì 27 marzo 2023)sarà visibile in tv? Ecco le informazioni sudella sfida valida per glidi finale deldi. Al Comunale di Ricortola, frazione di Marina di Massa, i granata sfidano la formazione laziale e l’obiettivo è quello di approdare ai quarti. Chi vincerà? La sfida avrà inizio alle ore 15 di martedì 28 marzo,tv onon disponibile,testuale su Sportface. PROGRAMMATABELLONETUTTE LE SQUADRE QUALIFICATE AGLIRISULTATI E CLASSIFICHE DELIL REGOLAMENTO DELIL ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Torneo di Viareggio, sarà Torino-Monterosi agli ottavi - infoitsport : Torneo di Viareggio, agli ottavi sarà Torino-Monterosi - infoitsport : Viareggio Cup 2023: agli ottavi il Torino affronterà il Monterosi - marinabeccuti : Viareggio Cup 2023: agli ottavi il Torino affronterà il Monterosi - Torinogranatait : Viareggio Cup 2023: agli ottavi il Torino affronterà il Monterosi -

... (Sintetico) FIORENTINA - PONTEDERA Porcari (LU) / Stadio "Giusfredi" (ore 15) (Sintetico) EMPOLI - SPORT RECIFE Capezzano (LU) / Campo sportivo "Cavanis" (ore 15) (Sintetico)...sarà visibile in tv Ecco le informazioni su data, orario e diretta streaming della sfida valida per gli ottavi di finale del Torneo di Viareggio 2023. Al Comunale di Ricortola, ...Viareggio Cup, gli accoppiamenti degli ottavi di finale Empoli - Sport RecifeSassuolo - Grosseto Honved - Mavlon Rappresentativa serie D - Benevento Sampdoria - Carrarese Bologna -...

Torneo di Viareggio, sarà Torino-Monterosi agli ottavi Toro News

In campo al Buon Riposo. Milan-Lnd. Maschili: domani. contro gli italiani giocano. anche i brasiliani del Recife.Torino-Monterosi sarà visibile in tv Ecco le informazioni su data, orario e diretta streaming della sfida valida per gli ottavi di finale del Torneo di Viareggio 2023. Al Comunale di Ricortola, frazi ...