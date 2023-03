Tivoli – Malore improvviso | perde il controllo dell’auto e muore

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 27 marzo 2023) finendo contro le auto in sosta – Un uomo di 61 anni ha avuto unmentre era alla guida della sua automobile,ndone ile finendo contro le auto in sosta nella zona. E’ successo a, in via Tiburto, vicino alla sede del liceo. Alla fine della corsa, l’auto si è capovolta. Per l’uomo non c’è stato più niente da fare, è morto sul colpo.