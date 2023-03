Tiro a volo, Coppa del Mondo Larnaca 2023: Maruzzo, Pittin e Cassandro in alta classifica dopo primo turno (Di lunedì 27 marzo 2023) A Larnaca si è aperta la tappa di Coppa del Mondo di Tiro a volo 2023, con il primo turno delle qualificazioni dello skeet. Primi 75 piattelli nella giornata di oggi, con il quadro che verrà completato domani dagli ultimi 50 piattelli che promuoveranno i migliori 8 alle semifinali e da lì alle finalissime. Tra le donne al comando ci sono svedese Victoria Larsson, la cilena Francisca Crovetto Chadid, la greca Emmanouela Katzouraki, le cinese Jinmei Gao e Yiting Jiang e la slovacca Danka Bartekova con 72/75, ma a una sola lunghezza c’è l’ottima azzurra Martina Maruzzo (71/75, 23-24-24). Ancora in gara Chiara Di Marziantonio (69/75, 22-23-24), mentre sembra complicata la rimonta per Chiara Cainero (64/75, 21-21-22). In casa Italia si ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 marzo 2023) Asi è aperta la tappa dideldi, con ildelle qualificazioni dello skeet. Primi 75 piattelli nella giornata di oggi, con il quadro che verrà completato domani dagli ultimi 50 piattelli che promuoveranno i migliori 8 alle semifinali e da lì alle finalissime. Tra le donne al comando ci sono svedese Victoria Larsson, la cilena Francisca Crovetto Chadid, la greca Emmanouela Katzouraki, le cinese Jinmei Gao e Yiting Jiang e la slovacca Danka Bartekova con 72/75, ma a una sola lunghezza c’è l’ottima azzurra Martina(71/75, 23-24-24). Ancora in gara Chiara Di Marziantonio (69/75, 22-23-24), mentre sembra complicata la rimonta per Chiara Cainero (64/75, 21-21-22). In casa Italia si ...

