Tiro a segno, i ranking aggiornati e la situazione dell'Italia per le qualificazioni olimpiche (Di lunedì 27 marzo 2023) Il Tiro a segno ha assegnato finora cinquantasei carte olimpiche non nominali, 7 per ogni gara individuale: l'Italia ha centrato finora soltanto un pass nella carabina 10 metri ad aria compressa maschile con Danilo Dennis Sollazzo. Le restanti quote (per ogni gara individuale) saranno distribuite nel 2023 e nel 2024: 1 ai Giochi Europei 2023 di Cracovia (Polonia), 4 ai Mondiali 2023 di Baku (Azerbaigian), 2 agli Europei 10m 2024 di Gyor (Ungheria), 2 al Torneo europeo 25-50m 2024 in sede da definire, e 2 al Torneo finale di qualificazione olimpica 2024. Il periodo di qualificazione, scattato il 14 agosto 2022, terminerà il 9 giugno 2024: il ranking olimpico che verrà stilato in tale periodo metterà in palio 1 pass. Le carte olimpiche, ad eccezione di quelle assegnate attraverso il ...

