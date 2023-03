Timo limone | Profumi tutta la casa | coltivarlo è facilissimo

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 27 marzo 2023) Ilè una magica erba mediterranea utilizzata per tanti scopi dall’uomo. Infatti, se scaviamo nella storia, anche in passato veniva utilizzata per curare anche delle pericolose malattie. Oltre a questa sua caratteristica, la pianta, chiamata anche “degli agrumi”, appartiene alla famiglia delle Lamiaceae ed è una sempreverde profumata chiaramente al. Sia per il suo colore che per la sua struttura questa pianta riesce a donare all’ambiente diun tocco estetico eccezionale. Proprio per questo, continuando a leggere, potrai scoprire tutti i segreti per coltivarla al meglio con le tue mani. Prima di entrare nello specifico bisogna ricordare che ilè una pianta che desidera vivere in un’ambiente con una temperatura calda, con acqua e ...