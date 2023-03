TikTok | chi è il ragazzo coreano che canta le canzoni in dialetto napoletano

(Di lunedì 27 marzo 2023) Con 215mila follower e oltre 900mila like, sta facendo impazzire gli utenti italiani e non solo con le sue performance canore e i suoi balletti. Vediamo chi è il nuovo personaggio diventato virale, che potrebbe venire presto nel nostro paese

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : 7600 militari italiani ammalati di #cancro, dei quali 400 morti a causa dell'#URANIOImpoverito e oggi siamo dalla s… - dessole_elisa : RT @_ecii__: raga comunque su tiktok tutti seri cioè una persona scrive 'dai raga ma che è' e i commenti (palesemente solo harries) rispond… - antiloro2 : La burina crede che siamo coglioni come chi la vota Dai un'occhiata al video di ilmegliodeivide0! #TikTok - tartaxruga : chi dei seventeen farà il tiktok con jimin? - Giorgio19693 : @ChrisRicchiuti @FratellidItalia voi la cultura? voi volete riscrivere la cultura e la storia come ve piace a voi..… -

... o meglio: di diventare virale addirittura per ben 24 ore, trend topic, fare la gioia die ... Insomma, visti questi rapporti,decide Pericle o i cittadini Pericle decide per i molti o ...In tutto questo come incide la presenza sui social Fabiana Andreani, su Instagram e... una Cover Letter che realmente rispecchia le ambizioni dila scrive e diffonde opportunità di ...Almeno sudove le utenti fanno a gara a pronunciare frasi benauguranti quanto generiche (... VEDI ANCHE Che cos'è l'ottimismo ingenuo Nascita della "Lucky Girl Syndrome" C'èha identificato ...

Chi è Shou Zi Chew, il capo di TikTok costretto a uscire dall’ombra la Repubblica

“Il nostro stato d'animo ci fa produrre molecole nel sudore che comunicano il nostro stato emotivo e producono risposte corrispondenti in chi le riceve”, spiega l'autrice della ricerca Elisa Vigna. “I ...E non è del tutto sbagliato: la scelta è sicuramente più ampia. Ma - ecco - chi conosce Monza sa che ora c'è un nuovo locale innovativo che ben compete con gli indirizzi più cool del momento e che, ...