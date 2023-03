‘Tierra Samnium Golf Club’, il Pd presenta nota in Commissione: “Necessari chiarimenti” (Di lunedì 27 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Sulla proposta di realizzazione del “Tierra Samnium Golf Club” bisogna sgombrare il campo da ogni equivoco relativo alle procedure in corso“. Così in una nota stampa il gruppo del Pd al Consiglio Comunale di Benevento. “Non è in discussione il merito dell’intervento privato né le sue finalità – spiegano gli esponenti Dem – ma su alcuni punti è Necessario un approfondimento. A partire dai contenuti della variante al Puc proposta, per noi inadeguata a un intervento di natura prettamente imprenditoriale di così ampia portata. Inoltre, occorre chiarire se la recente richiesta di autorizzazione presentata dalla società “Tierra Samnium Golf Club” costituisce una formale rinuncia al campo di Golf o un tentativo propedeutico di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Sulla proposta di realizzazione del “TierraClub” bisogna sgombrare il campo da ogni equivoco relativo alle procedure in corso“. Così in unastampa il gruppo del Pd al Consiglio Comunale di Benevento. “Non è in discussione il merito dell’intervento privato né le sue finalità – spiegano gli esponenti Dem – ma su alcuni punti èo un approfondimento. A partire dai contenuti della variante al Puc proposta, per noi inadeguata a un intervento di natura prettamente imprenditoriale di così ampia portata. Inoltre, occorre chiarire se la recente richiesta di autorizzazioneta dalla società “TierraClub” costituisce una formale rinuncia al campo dio un tentativo propedeutico di ...

